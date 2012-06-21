Жахлива інформація надійшла з Херсонської області: там в ніч на 11 жовтня невідомі особи розстріляли автомобіль керівника ТОВ «Славута Юг» Андрія Федоренка. На щастя, керівник господарства та його водій лишилися живі, але зазнали тяжких поранень та наразі госпіталізовані, повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
Як розповідає постраждалий, в його машину на великій швидкості врізався автомобіль Land Cruiser. З нього по машині Федоренка відкрили вогонь з автомата Калашникова. Водій був поранений у ногу, сам керівник – у спину. Вбивці з місця події втекли. Так, вбивці, бо в автомобілі нарахували 14 отворів від куль – злочинці явно били на смерть. Лікарі сказали, що аграрій дивом лишився живий.
За словами постраждалого, цей збройний напад є продовженням рейдерського захоплення, від якого аграрний бізнес Федоренко потерпає вже протягом двох років. Він повідомив, що у січні 2016 року i у квітні 2018 року на його підприємства: ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба», ТОВ «Торговий дім Таврійський» було здійснено озброєні рейдерські напади. Працівникам господарств вдалось їх відбити, але з тих пір зловмисники постійно надсилали Федоренко погрози. «Мене попереджали, що для мене все закінчиться погано, і проти мене готується серйозна акція», – зауважив він, вже перебуваючи у лікарні.
І це були не пусті слова. У грудні 2017 року Федоренка намагалися викрасти з метою фізичного усунення, але тоді завдяки щасливому перебігу подій він зміг втекти від викрадачів. Це вже другий раз. Скільки ж ще хлібороб мусить випробовувати долю, поки на ситуацію звернуть увагу силовики?
Найбільш обурює в цій історії те, що, за словами Федоренка, нападники добре відомі правоохоронцям, але ніяких заходів проти них не вжито. І це при тому, що у ролі рейдерів в даному разі виступають кремлівські наймити з окупованого Криму. Чому відповідні органи нехтують такою очевидною загрозою національній безпеці і створюють атмосферу вседозволеності для ворога на нашій території?
Наразі господарство «Славута Юг» перебуває під захистом охоронної компанії «Гайдамаки», що була створена самими аграріями на базі ВАР для самооборони. Шкода, що хлібороби мусять вдаватися до самозахисту, бо на захист від держави надії мало.