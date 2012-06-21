Новим генерал-губернатором Канади, який офіційно представлятиме інтереси королеви Великобританії і де-юре буде главою держави, стала 53-річна жінка-астронавт Жюлі Паєтт.
Урочиста церемонія її інавгурації відбулася 2 жовтня в залі засідань парламенту в Оттаві, передає Укрінформ.
Згідно з процедурою, генерал-губернатор Канади призначається главою Британського Королівства за порадою чинного прем'єр-міністра країни.
Відповідно до конституції, ця посада має дуже широкі повноваження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді проживає менше людей, ніж в Токіо: цікаві факти
Так, генерал-губернатор приймає присягу у прем'єр-міністра і членів його кабінету, має право розпускати парламент і оголошувати вибори, а також затверджує всі закони. У той же час на практиці він переважно виконує лише представницькі функції.
Як зазначається, Жюлі Паєтт за освітою комп'ютерний інженер, проте у 1992 році була відібрана серед 5330 бажаючих і стала астронавтом.
За свою космічну кар'єру вона брала участь в двох місіях на Міжнародній космічній станції і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади.
ДОВІДКА «УК»
Нагадаємо, що 24-им генерал-губернатор Канади був Рамон Гнатишин. Він народився в родині депутата і міністра провінції Саскачеван Джона (Івана) Гнатишина, батьки якого емігрували з міста Вашківці (Чернівецька область).
Рамон Гнатишин - канадський політик українського походження, служив у Королівських повітряних силах та мав юридичну практику в Саскачевані до 1974 року, коли й був обраний до Палати Громад Канадського парламенту від Прогресивно-консервативної партії. Займав посади міністра енергетики у 1979–1980 роках та міністра юстиції у 1986–1988 роках. За рекомендацією прем'єр-міністра Гнатишин був призначений генерал-губернатором Канади 14 грудня 1989 року, склав присягу 29 січня 1990 року.
Генерал-губернатор має символічне політичне значення, втім Рамон Гнатишин знаний тим, що значною мірою сприяв популяризації інституту генерал-губернаторства. За Гнатишина офіційна резиденція генерал-губернатора «Рідо-Холл» стала відкритою для туристів. Гнатишин заснував Премію генерал-губернатора в галузі мистецтв. За перебування на посту прийняв 26 глав світових держав, у тому числі, у листопаді 1994 року, Президента України Леоніда Кучму. У березні 2004 року Уряд Канади вшанував Гнатишина випуском поштової марки із його зображенням. Помер Рамон Гнатишин 18 грудня 2002 року.