Упродовж чотирьох років, починаючи з цього, Харків за рахунок міського бюджету придбає на умовах фінансового лізингу 50 тролейбусів з автономним ходом. Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради. Усі електробуси передадуть комунальному підприємству «Тролейбусне депо №3», яке обслуговує переважно спальний район міста на Салтівці.
За словами міського голови Геннадія Кернеса, новий рухомий склад з автономним ходом дасть змогу в найближчому майбутньому подовжити наявні тролейбусні лінії й відкрити нові маршрути у віддалені райони. Як повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, цього року й надалі Харків оновить тролейбусний парк на 75—80%, увівши в експлуатацію 150 односекційних і двосекційних тролейбусів, придбаних за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку.