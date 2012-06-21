Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Витвір мистецтва з’явиться на будинку у Новопскові, де на муралі буде зображено двох дітей: хлопчика, що грає на піаніно і дівчинку, яка його уважно слухає. Такий задум ініціювала автор створення проекту, київська волонтерка Марина Богун, яка народилася у Новопскові. А от зображення, яке обрали для муралу, намалювала київська художниця-ілюстратор Надія Каламєєць. Втілить у життя цей проект харківський художник Андрій Пальваль та творча група «Кайлас-В». Художник має неабиякий досвід у цій сфері: він був виконавцем муралів із зображеннями Михайла Грушевського у Києві, Тараса Шевченка та «Кузьми» Скрябіна у Харкові, Джона Ленона в Ізюмі та інших street-art проектів.
«Хочеться, щоб цей арт-об’єкт став нагадуванням мешканцям громади про їхні таланти, самобутню культуру, про родинні цінності і любов»,- каже ініціаторка проекту Марина Богун.