Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Кошти у сумі 480 тисяч гривень виділено для придбання апарату штучної вентиляції легень, а також 41 тисяч гривень спрямовано на здійснення заходів з запобігання та поширення, локалізації спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби.
За словами голови Новопсковської ОТГ Вадима Гаєва, довелося «скоротити видатки з придбання автомобіля для поліцейського офіцера громади, із розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) та зменшити видатки на придбання послуг з озеленення».
«З оголошенням карантину наше життя стало абсолютно іншим: з турботою, напругою, деякою тривогою і невпевненістю в майбутньому. Ми стали розсудливішими, задумалися про свої цінності», - підкреслив Вадим Гаєв, коментуючи рішення депутатів.