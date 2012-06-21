Іванна МІЩЕНКО,
для «Урядовий кур’єр»
У Новопсковській ОТГ на Луганщині почали виробництво захисних засобів. Основа нового захисного екрану-маски надрукована на 3D принтері, а захисна частина створена з щільної плівки для ламінування. Місцеві волонтери кажуть, що ідею «підгледіли» у вінницьких колег.
Перше замовлення склало 40 масок, які будуть доставлені до районного територіального об’єднання та амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, бо призначені для медичних працівників, які братимуть біологічні матеріали у людини для проведення тест-дослідження на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Але в громаді кажуть, що такі маски стануть у нагоді також адміністраторам ЦНАПу та соціальним працівникам, котрі мають опікуватися самотніми літніми людьми, особливо у період карантину.