Новий рік приніс сім’ї учасника АТО Михайла Тищенка подарунки. І не абиякі, а власне житло в селі Танське на Уманщині, де він живе разом із дружиною і трьома дітьми. Будинок загальною вартістю 66,7 тисячі гривень придбано на умовах співфінансування з районного та сільського бюджетів. Це вже третій будинок, придбаний у межах районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції гідності та бійців-добровольців. Керівники району подарували Михайлові Тищенку електропіч та інші речі, необхідні в побуті.
Вручили сертифікат на житло сім’ї Тищенків голова Уманської районної державної адміністрації Євгеній Данченко, голова районної ради Оксана Супрунець, сільський голова Ігор Кифорук, представники громади села та місцевого сільгосппідприємства ТОВ «Поділля агропродукт».
Як розповів голова райдержадміністрації Євгеній Данченко, торік у районі витрачено близько 2,5 мільйона гривень на підтримку бійців, зокрема на надання пільг на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива, щомісячні стипендії дітям та батькам загиблих учасників АТО, забезпечення безплатним харчуванням їхніх дітей, пільгові перевезення.