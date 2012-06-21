Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоч до Нового року ще доволі багато часу, на Сумщині повним ходом іде торгівля ялинками та соснами. Про це заздалегідь подбали працівники обласного управління лісового та мисливського господарства, які вже реалізували понад 5 тисяч дерев, а всього виростили і запропонують покупцям більш як 45 тисяч лісових красунь.
Як повідомляє прес-служба управління, кожне із 12-ти лісогосподарських підприємств постаралося, аби новорічне святкування земляків неодмінно мало хвойний присмак. До того ж подбали про своєрідні візитки кожного деревця, яке має марковану стрічку з відповідним кодом, за якими покупець може дізнатися «біографію» ялинки чи сосни і насамперед законність рубки.
Лісівники обладнали спеціальні місця, де можна придбати головний атрибут новорічного свята, а кілька лісгоспів уже не тільки відправили товар, а й знайшли своїх покупців.