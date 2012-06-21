Вже зовсім скоро, 19 грудня, на Софійській площі встановлять головну ялинку країни, яку привезуть з Івано-Франківська. Святковими вогнями засяють новорічні ялинки й у різних районах столиці. Про це 44.ua повідомили в Департаменті культури.
Голосіївський район
Головна ялинка району знаходиться на майданчику біля ТРЦ Ocean Plaza, Либідська площа;
Дарницький район
Шукаємо ялинку в парку «№Воїнів-інтернаціоналістів» (вул. Архітектора Вербицького);
Деснянський район
Тут головних районних ялинок буде відразу дві: на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина біля будівлі Деснянської РДА (пр. Маяковського, 29) і на житловому масиві «Лісовий» (вул. Мілютенка, 19);
Дніпровський район
Тут головну ялинку запалять у парку культури і відпочинку «Перемога» (вул. Перова, 2);
Оболонський район
Ялинку встановлять на майданчику біля Оболонської РДА (вул. Маршала Тимошенка, 16);
Печерський район
Цього року головна районна ялинка з'явиться в Маріїнському парку (вул. Грушевського);
Подільський район
Як завжди, ялинка розташується на Контрактовій площі біля пам'ятника Петру Сагайдачному;
Святошинський район
Шукаємо ялинку на пр. Перемоги, 97, біля будівлі Святошинської РДА;
Солом'янський район
Ялинка засяє в парку «Відрадний» (вул. Героїв Севастополя, 37);
Шевченківський район
Новорічна ялинка чекає гостей в парку Шевченка (вул. Володимирська, 60).