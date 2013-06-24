Сили оборони продовжують нарощувати використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових у найскладніших умовах, де це можливо. Про це свідчать дані бойової системи DELTA. Тільки у березні НРК виконали понад 9000 бойових і логістичних завдань на передовій. Для порівняння: торік у листопаді таких місій було понад 2900, а у січні 2026­го — більш як 7500. Загалом за перші три місяці цього року роботи виконали майже 24 500 завдань. Нині вони виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.

Міністерство оборони ставить одним із своїх пріоритетів забезпечення максимального переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників України. У березні 167 підрозділів використовували наземні роботизовані комплекси для виконання різних місій. Для порівняння: в листопаді 2025 року — 67.

Упродовж минулого місяця до п’ятірки підрозділів за сумою отриманих балів за виконані місії НРК увійшли:

3 окрема штурмова бригада; 1 окремий медичний батальйон; рота безпілотних систем 92 окремої штурмової бригади; 95 окрема десантно­штурмова Поліська бригада; 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан».

Як повідомляло раніше Міноборони, бойова система DELTA розширила облік результатів на місії НРК. Підрозділи можуть планувати там логістичні та евакуаційні місії. Після виконання результат верифікується, а система автоматично формує звіт і розраховує бали за визначеними параметрами.

На платформі Brave1 Market доступні НРК, які підрозділи можуть отримати за бойові бали, — швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту, повідомляє Міноборони.