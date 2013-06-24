Під час апаратної наради за участі Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка Голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак представила попередні результати моніторингу медичних закладів, що мають договори з НСЗУ. Моніторинг стосується забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами, які передбачені стандартами лікування та мають надаватися безоплатно в межах Програми медичних гарантій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

НСЗУ проводить моніторинг дотримання лікарнями умов договорів про безоплатне забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони Українита в межах відповідного доручення, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2024 року № 1503. Йдеться про медзаклади, які працюють за Програмою медичних гарантій та отримують відповідне фінансування в рамках договорів з НСЗУ.

Моніторинг охоплює як планові, так і позапланові заходи щодо закладів охорони здоровʼя, які мають договори з НСЗУ за такими пакетами:

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»;

«Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями»;

«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» (зокрема ендопротезування) та «Стаціонарна допомога без хірургічних втручань».

Моніторинг стартував у квітні 2024 року, після того, як відповідний покроковий план його проведення був представлений Міністру охорони здоровʼя. В його основі – попередній аналіз медичних записів з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), фінансових звітів закладів (форма 1-НС), кількості пролікованих пацієнтів, обсягів наданих послуг і витрат на закупівлю ліків. За результатами аналітики, НСЗУ виявила у низки закладів надзвичайно низькі витрати на медикаменти і медвироби на одного пацієнта, що викликає обґрунтовані сумніви в дотриманні умов договорів та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт.

Відповідно, 206 медичних закладів отримали запити з вимогою надати пояснення і підтверджуючі документи. Через ненадання обґрунтованих пояснень НСЗУ зупинила оплати для 36 з них у травні 2025 року – згідно з умовами договору.

Під час позапланового моніторингу вже виявлено конкретні порушення.

Зокрема, у 2 з 6 перевірених закладів, що надають допомогу при інсульті з використанням ендоваскулярних втручань, виявлено факти використання медвиробів, які не обліковувались у закладі, що може свідчити про їх закупівлю коштом пацієнта.

В одному з онкологічних центрів протягом січня-лютого 2025 року були відсутні необхідні витратні матеріали для застосування інфузійних помп у пацієнтів з раком молочної залози. Всього моніторинг за цим напрямком проводиться в 7 медзакладах.

Моніторинг за іншими пакетами триває. До початку липня планується завершити перевірки за пакетами хірургічної та стаціонарної допомоги. Особливу увагу буде приділено наявності антибіотиків та обґрунтованості їх призначення.

«Ми не допустимо, щоб пацієнти платили за те, що вже профінансовано державою. Платні "списки ліків" або вимагання грошей за послугу, яка покривається Програмою медичних гарантій, — це порушення закону. Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ застосовуватиме всі доступні інструменти, щоб такі практики зникли. Закликаю громадян: якщо вам у лікарні видають список ліків або вимагають оплату за безоплатну послугу – звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 800 505 201 або НСЗУ 16-77. Ми реагуватимемо відповідно”, – наголосив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Попри гарантоване право на безоплатну медичну допомогу, НСЗУ щороку фіксує сотні звернень громадян, які повідомляють про вимагання оплати за послуги або ліки, що мають покриватися державою. З 2019 року таких звернень зафіксовано майже 2900, тобто понад 23% від усіх скарг. МОЗ і НСЗУ закликають усі заклади охорони здоров’я сумлінно виконувати свої договірні зобов’язання, а громадян – не мовчати про факти порушень.