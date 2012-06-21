На Луганщині співробітники територіальних центрів намагаються всебічно допомагати своїм підопічним. В умовах карантину працівники Сватівського територіального центру працюють у звичному режимі. А це означає, що виконано вже сотні послуг з рубки дров, копання земельної ділянки, посадки овочів, покосу трави. Співробітники допомагають навести лад біля осель стареньких, адже за своїм віком, станом здоров’я вони не в змозі самостійно піклуватися про своє подвір’я.
І фахівцям Кремінського територіального центру доводиться дбати про 1175 громадян. Навантаження на кожного співробітника понаднормове, адже наразі у центрі фактично працюють 34 соціальних працівника. Але вони справляються!
Головний секрет тут не лише у відповідальному ставленні до своїх обов'язків, а й співробітництво із громадськими організаціями. Наприклад, спільно з ветеранськими організаціями району ще до карантину провели ряд заходів під назвою «Пісенний вернісаж», в яких брали участь місцеві аматорські колективи. А потім спільно із БФ «Карітас Кремінна» було реалізовано проєкт «Їжа на колесах», в ході якого одиноким громадянам та особам з інвалідністю було надано допомогу у вигляді гарячих обідів.
Як повідомляє Кремінська районна державна адміністрація, при центрі працює ціла мультидисциплінарна команда, Університет третього віку, пункт прокату технічних засобів реабілітації. Все це дозволяє урізноманітнити форми роботи та збільшити можливості надати допомогу тим, хто її потребує.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»