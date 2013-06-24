В українському селищі Нью-Йорку на Донеччині відбувся літературний фестиваль, у якому взяли участь українські літературознавці, активісти, волонтери й автори військових книжок, яких читачам представила начальниця пресгрупи оперативно-тактичного угруповання «Північ» Олена Мокренчук. Крім відомих читачам її власних літературних творів («Аліска, фронтова лисичка», «Афінка з «Куби» та інших), які можна було придбати, пані Олена ознайомила гостей фестивалю із творчістю майора Андрія Кириченка, поетичний талант якого розквіт на війні, під час трагічних та героїчних боїв 72 бригади під Авдіївкою взимку 2017 року. Нині офіцер має вже п’ять авторських поетичних збірок і планує опановувати прозу.

Не втрачає актуальності серед читачів творчість Костянтина Чабали. Його невелика за обсягом повість «Вовче» утримує першість у рейтингу найулюбленіших книжок.

Зацікавили гостей свята оглядово представлені групою військово-цивільного співробітництва ОТУ «Північ» книжки Юрія Руденка «War.ru», Даніеля Григорука «Міф божевілля», Валерія Пузіка «Моноліт», видання харківського видавництва «Фоліо» «Небесна Сотня», «Летопись украинского Донбасса», «Украинский Крым» і навіть така специфічна література, як історичне дослідження Сергія Плохих «Загублене царство» та ілюстрований альманах Сергія Тримбача «Кіно, народжене Україною».

На літфесті ці книжки можна було погортати коло виставкових стендів або почитати у кріслі затишного глядацького залу, де два дні відбувалися зустрічі з авторами, презентації, дискусії і, звичайно, музичні концерти.

«Найбільше вразила активність місцевих жителів, — зізналась у розмові одна з організаторок літфесту львівська бібліотекарка Тетяна Пилипець. — Очевидно, людям у прифронтових містах і селах критично не вистачає таких культурно-просвітницьких заходів. Місцева інтелігенція й культурна еліта з радістю відгукнулася на пропозицію провести літфест, вона була в перших рядах відвідувачів усіх заходів фестивалю. Охоче приходили діти, а молодь фактично окупувала вечірні концерти й дискусійні програми. Нью-йорківці зазначали, що їм дуже не вистачає такого невимушеного спілкування, можливості поставити питання й отримати на нього максимально відверту, розгорнуту відповідь».

У планах організаторів літфесту — провести такі заходи в інших містах прифронтової зони. Фестиваль відбувся в Авдіївці, Маріуполі та Нью-Йорку. Далі заплановано в Бахмуті й, можливо, Сєверодонецьку.