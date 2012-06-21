Зонд під назвою «Аль-Амаль» («Надія») був запущений з японського космодрому Танегасіма за допомогою ракети-носія Н-2А, побудованої Mitsubishi Heavy Industries. «Аль-Амаль» призначений для дослідження марсіанської атмосфери і клімату. Він повинен досягти Марса в лютому 2021 року.
Старт першої арабської місії на Марс спочатку був запланований на 14 липня, але двічі відкладався через погану погоду. У перші 30 днів після запуску команда Космічного центру Мохаммеда бен Рашида в Дубаї буде працювати цілодобово, а потім продовжить стежити за космічною мандрівкою зонда у штатному режимі.
На борту зонда знаходяться камера з високою роздільною здатністю, інфрачервоний спектрометр для дослідження температурних режимів, льоду, водяної пари і пилу в атмосфері Марса, а також для вивчення верхніх шарів атмосфери і слідів кисню і водню.
Крім того, «Аль-Амаль» буде спостерігати за масивними курними бурями на Марсі, вивчить зв'язки між верхнім і нижнім шарами атмосфери Марса і причини поверхневої корозії Червоної планети. Очікується, що зонд відправить на землю близько терабайта даних.
«Унікальність цієї місії полягає в тому, що вперше наукове співтовариство всього світу матиме цілісне уявлення про марсіанську атмосферу в різний час дня і в різні пори року. У нас є стратегія, яка сприяє глобальним зусиллям з розвитку технологій та наукової роботи, яка може допомогти один раз, якщо людство вирішить здійснити посадку на Марс», – каже Омран Шараф, керівник місії.
Зонд «Аль-Амаль» був сконструйований інженерами з ОАЕ за участю американських експертів за шість років.
До осені 2020 року на Марс повинні відправитися два інших космічних апарати – марсохід місії «Марс-2020» NASA під назвою Perseverance («Наполегливість») і китайський марсохід Tianwen-1 («Питання до небес»).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»