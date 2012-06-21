Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Прощання зі школою стало щемливим, з ноткою суму, і водночас святковим днем для 809 ужгородських випускників шкіл. Свято для них влаштували керівники Закарпатської області й міста Ужгород на галявині площі Народна, що поряд із облдержадміністрацією.
Цього року атестати про закінчену середню освіту отримали 809 випускників міста над Ужем. Майже вдвічі більше їх, ніж торік, нагороджені медалями – 85 золотими й 20 срібними. Медалістів вітали голова облдержадміністрації Олексій Петров, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, а також ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка.
Найперше привітали 200-бальників, яких за підсумками ЗНО-2020 у області є шестеро. Вони отримали з рук Олексія Петрова по 10 тисяч гривень премії. Батькам, присутнім на урочистостях, очільник краю щиро подякував за виховання дітей, за підтримку і розуміння в різних життєвих ситуаціях. Батьки «200-бальників» отримали Подяки від голови обласної державної адміністрації.
Міський голова Богдан Андріїв відповідно до програми підтримки обдарованої учнівської молоді відзначив і випускницю Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Анастасію Лендьел: вручив їй сертифікат на 10 500 гривень. Ця грошова винагорода дорівнює розміру середньомісячної заробітної плати по регіону. Сертифікат на 5000 гривень отримала педагог цієї ж школи, яка викладає англійську, – заслужена вчителька України Катерина Бізіля. Саме в цій школі серед випускників найбільше золотих медалістів – 28.
Музичним подарунком стали номери у виконанні учасника шоу Х-Фактор Сергія Романа. З великого екрана демонструвалися відеовітання від «зіркового» лідера гурту «Без Обмежень» Сергія Танчинця, письменника Сергія Жадана, мовознавця Олександра Авраменка, популярного телеведучого Олександра Педана.