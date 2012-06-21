Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Серед п'яти родин-учасників державної програми «Доступне житло» ключі від квартири в новобудові отримали Антоніна Пономаренко разом з маленьким сином Гавриїлом. Молода мати стала учасницею регіональної цільової Програми забезпечення молоді житлом у Луганській області та отримала пільговий кредит на будівництво.
Новий чотириповерховий будинок є частиною ЖК «Оберіг», що розташований на околиці міста. Він зведений будівельниками холдингової компанії «Мрія-Інвест».
«Через економічну блокаду окупованих територій область втратила близько 2 мільйярдів гривень, і це значно вплинуло на фінансування обласних програм, у т.ч. й житлових. Проте за останні два роки з обласного бюджету на їх обслуговування було виділено 14 мільйонів гривень. Переконаний, це інвестиції у добробут наших громадян і майбутнє Луганщини»,- зазначив під час урочистостей голова ОДА Юрій Гарбуз.
За його словами, до кінця року жителі області отримають близько 200 квартир, переважна більшість яких будуються в м. Рубіжному.