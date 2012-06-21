Відтепер українсько-білоруський кордон з боку Рівненщини має оберіг. І неабиякий, а малий герб України. Щоправда, малим чотириметровий пам’ятник Тризуб назвати складно: жовто-блакитна конструкція помітна здалеку. «Пам’ятний знак Тризуб урочисто відкрили на перетині державного кордону з Республікою Білорусь на узбіччі дороги Р-76 КПП Прикладники — Зарічне — Дубровиця», — йдеться у повідомленні Рівненської облдержадміністрації.
Встановили його з ініціативи та за підтримки оперативного командування «Захід», ГО «Побратими», Рівненської облдержадміністрації, ДП «Зарічненське лісове господарство» та волонтера Ігоря Колба.
До слова, область має 234 кілометри кордону з Республікою Білорусь, міждержавний автомобільний пункт пропуску в Прикладниках, дорогу до якого нещодавно відремонтували, і два міжнародні — автомобільний Городище та залізничний Удрицьк.
Два роки тому під час першого Форуму регіонів, який відбувся в Гомелі, Рівненщина уклала офіційну угоду про співпрацю із сусідньою Брестською областю. Документ передбачає спільні проєкти в різних галузях і розширення міжкультурних контактів.
На другому Форумі регіонів України та Білорусі, що відбувся в Житомирі 4—5 жовтня за участю президентів Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль конкретизував її. Домовився про співпрацю (експорт-імпорт) зі споживчими товариствами Білорусі та відкриття сервісного центру Мінського тракторного заводу в Рівному. А символічний оберіг на кордоні допомагає втілити ці задуми.