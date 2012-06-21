З 1 липня запрацювала «гаряча лінія» ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці у фейсбуці. Це дасть змогу оперативно реагувати на звернення громадян щодо обстеження ґрунтового покриву, розрахунку потреби добрив, складання системи удобрення, аналізу якості сільськогосподарської продукції тощо.
Головні напрями роботи ДУ «Держґрунтохорона»:
обстеження ґрунтового покриву, моніторинг ґрунтів з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки; землевпорядні роботи; проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; технічний звіт з обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок під закладення багаторічних насаджень; розробка проєктно-кошторисної документації на проведення хімічної меліорації ґрунтів; розрахунок потреби добрив під запланований врожай та складання системи удобрення; аналіз якості сільськогосподарської продукції, кормів, води та добрив.
Тим, хто звернеться на телефонну «гарячу лінію», обіцяють відповідати оперативно та обґрунтовано.