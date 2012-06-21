На дев’ятиповерховому, віддаленому від центру Миколаєва будинку митець зробив мурал. Він намалював жінку, яка сама себе обіймає. Таким чином художник стверджує, що слід себе поважати й любити, не допускати насильства і неповаги.
Мурали, тобто стінопис, давно відомі українству. Пам’яток цьому виду мистецтва збереглося чимало ще з часів до нашої ери. Нині вони набули нового сенсу. Мурали прикрашають буденність, надихають, покращують настрій. Перші з них з’явилися в столиці, згодом стали виникати в обласних центрах.
У Миколаєві мурал у вигляді жінки, що сама себе обіймає, намалював київський художник Олександр Корбан. Над ним митець працював дев’ять днів, намагався вкласти душу у свій твір. Він запевняє, що це малюнок про жінок, які потребують допомоги, які опинилися в стані, коли слід перебороти насильство. За даними центру соціальних служб, з початку року в Миколаєві кожна третя жінка зазнавала насилля.