Черговий контракт уклав колектив ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». На замовлення управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», філії держкомпанії «Укртрансгаз», робітники виготовлять і поставлять комплект запірної арматури кількох модифікацій для реконструкції ділянки вітчизняного газопроводу Долина — Ужгород — державний кордон.
Як повідомляє прес-служба підприємства, машинобудівники виготовлять 12 кульових кранів, 10 із них середньогабаритні і 2 важковаговики: один діаметром 1200 мм, другий — 1400. До слова, ці зразки запірної арматури найбільші у лінійці продукції підприємства. Нині Сумське НВО — єдиний товаровиробник в Україні, що випускає арматуру такої номенклатури.
Передбачені контрактом кульові крани призначені для підземного використання і розраховані на тиск 80 атмосфер. Відвантаження устаткування заплановано на другий квартал 2018 року.
Як зазначає начальник бюро управління з продажу Олександр Корольов, укладена угода не єдина у практиці підприємства. Зокрема, у першій половині цього року в СНВО було розміщено замовлення на виробництво більш ніж 20 одиниць запірної арматури різних типорозмірів для УМГ «Прикарпаттрансгаз». Нині закінчується виконання цього проекту.
Запірна арматура сумських машинобудівників має попит на різних ділянках газотранспортної системи країни. Згідно з контрактами з ПАТ «Укртрансгаз» та його філіями, до кінця 2017 року Сумському НВО необхідно поставити ще понад 500 кульових кранів діаметром від 10 до 1400 мм. Фахівці готують необхідну документацію для участі в семи нових тендерах на виробництво арматури, реалізувати які планують у 2018 році.