Черкащина вже з обласним бюджетом на цей рік. Загальний його обсяг — 8 мільярдів 329 мільйонів гривень. Документ ухвалили на сесії депутати обласної ради. Збалансований та з урахуванням першочергового забезпечення соціальних стандартів — саме таких принципів додержували в департаменті фінансів, розробляючи кошторис. Власні доходи загального фонду зросли порівняно із 2017 року на 13% і становлять 848 мільйонів гривень. Основне джерело наповнення дохідної частини — податок на доходи фізичних осіб, частка якого у загальному обсязі власних доходів становить 84%.
Додатковим навантаженням на бюджет стала передача на фінансування з обласного бюджету вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації державної форми власності, які досі утримували з державного бюджету.
З держбюджету передбачено 7 мільярдів 345 мільйонів гривень трансфертів. Основна їхня частина — цільові субвенції на фінансування загальнодержавних програм соціального захисту, освіти, охорони здоров’я. А також нова субвенція на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних шляхів загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Ідеться про 392 мільйони гривень.
Цього року залишається без змін механізм фінансування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Крім того, з місцевих бюджетів коштами відповідної субвенції з державного бюджету надаватимуть нові види соціальної допомоги. У бюджеті встановлено відносини із 20 новими об’єднаними територіальними громадами.
Передбачено фінансування соціальних програм. Зокрема на комплексну програму «Турбота» спрямують майже 20 мільйонів гривень, надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю — 21,4 мільйона, оздоровлення та відпочинок дітей — 6,2 мільйона, санаторне лікування, забезпечення учасників АТО житлом — 1,6 мільйона, забезпечення житлом молоді — 1,3 мільйона гривень.
— Одним із завдань бюджетної політики на цей рік має стати реалізація в області соціальних та інвестиційних проектів шляхом залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів області, — прокоментувала директор департаменту фінансів ОДА Наталія Кравченко. У кошторисі закладено підґрунтя для участі у проектах Державного фонду регіонального розвитку, реалізації спільних проектів. Тому дуже важливі підтримка ініціатив обласного бюджету на місцях, бажання місцевої влади співпрацювати для вирішення спільних питань.