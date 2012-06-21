Понад пів мільйона гривень уже спрямовано з обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами на розвиток власної справи для підприємців Рівненщини. Таку ініціативу втілюють уже два роки поспіль відповідно до обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2018—2020 роки. Її головна мета — полегшення роботи підприємств, здешевлення банківських позик, що спрямовує бізнес на власну справу.
«Цього року в бюджеті передбачено 800 тисяч гривень. Це небагато, але, погодьтеся, краще, ніж нічого. Їх отримають підприємці, що реалізують 23 проєкти у галузях сільського господарства, деревообробки, виробництва будівельних матеріалів, іграшок, транспортних послуг, торгівлі та харчової промисловості», — зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Самі ж підприємці стверджують, що процедура отримання відсотків не заорганізована, тому й користуються такою несподіваною допомогою. До речі, за умови перевиконання бюджету області програму переглянуть на предмет збільшення суми відшкодування і відповідно кількості підприємців, які можуть скористатися пропозицією.