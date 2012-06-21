Розпочався процес вивезення з території Херсонської області пестицидів. З агрофірми «Радгосп «Білозерський» у Білозерському районі транспортують 65,2 тонни отрутохімікатів. Ще 44,8 тонни вивезуть з ділянки роз’їзду «Срочний», що на території Федорівської сільської ради. Як зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, усього до кінця року з Херсонської області вивезуть 110 тонн на понад шість мільйонів гривень.
Усього на території Херсонської області виявлено 1880 тонн непридатних до використання пестицидів. З 2012 року процедуру їх вивезення було призупинено, але нині процес відновлено. Уже розпочато затарювання пестицидів у м’які контейнери. Безпеку під час транспортування передбачено. Отрутохімікати перемістять у спеціальну тару, завантажать у машини та через Одеський морський порт доставлять до Франції, де їх утилізують.