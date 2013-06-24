Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу і далі підтримувати стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань", - повідомив Пишний.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у січні 2022 року підняв облікову ставку до 10%. З червня 2022 року облікову ставку довелося підвищити з 10 до 25%. На такому рівні вона залишалася більше року: 27 липня 2023 року ставку знизили до 22% і далі тривало її поетапне зниження. З грудня 2024 року у відповідь на розвиток інфляційних процесів Нацбанк почав піднімати ставку - до 15,5 у березні 2025 року.
Джерело: Укрінформ