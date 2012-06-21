Основний критерій, за яким житлову субсидію не призначають, — одноразова покупка, вартість якої перевищує 50 тисяч гривень. Однак і тут є винятки. Оплата дорогого лікування будь-кого з членів сім’ї, тривале заощадження коштів на купівлю квартири чи оплата навчання дитини.
Якщо, до прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати помешкання. Ціна квартири перевищила 50 тисяч гривень, і в сім’ї немає іншого помешкання — такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Така сама ситуація і з оплатою навчання дитини.
Якщо родина здійснила покупку, вартість якої перевищує 50 тисяч гривень, у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу в сплаті житлово-комунальних послуг їй не припинять надавати. Така купівля впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або в подарунок. Цей дохід не входить до сукупного доходу сім’ї, його не беруть до уваги під час розрахунку обсягу субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Беруть до уваги офіційний дохід, який дає це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру в кредит, то під час визначення її права на субсидію враховують суму першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тисяч гривень, субсидію можуть призначити за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»