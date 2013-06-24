Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підписало меморандум про співпрацю з однією з провідних українських консалтингових агенцій Pro-Consulting.

Компанія вже поділилася з Міністерством результатами досліджень ринку одноразового посуду, паперового та пластикового, ринку біогранули та біорозкладного посуду.

«Ці матеріали допоможуть сформувати підґрунтя для розробки законопроєкту щодо обмеження використання одноразової пластикової продукції в Україні. Адже маємо завдання від Президента продовжувати рух європейським шляхом, зокрема й ім­плементувати Директиву ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий пластик», — зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

За його словами, наступним кроком стане підготовка поглибленої аналітики наскільки широко застосовується пластик в різних галузях економіки України. На її основі буде сформовано практичний план зі скорочення його використання та заміщення. Це буде досить актуально в період післявоєнної відбудови та відновлення.

«Попри війну, ми продовжуємо слідувати європейським тенденціям у боротьбі з пластиковою навалою. Нашій країні вистачатиме клопоту з відходами руйнації, тож важливо не захаращувати території ще й пластиковим сміттям. Потрібно вже зараз подбати, щоб після перемоги Україна була ще більш сучасною, цивілізованою, європейською, чистою. Водночас в основі будь-якого законодавчого акта має бути ґрунтовна аналітика. Лише так впроваджені зміни працюватимуть і дадуть позитивний результат», — наголосив Євгеній Федоренко.

Заступник міністра зауважив, що Міндовкілля відкрите до співпраці та діалогу з усіма потенційними партнерами, які прагнуть впроваджувати якісні зміни в країні та дбати про українське довкілля.

Повідомляє пресслужба відомства