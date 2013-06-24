Обмеження виїзду за кордон для чоловіків призовного віку (18-60 років) без військового досвіду буде знято після завершення строку дії воєнного стану на території України.

Про це йдеться у відповідіПрезидента України Володимира Зеленського на відповідну петицію №22/140908-еп, передає Укрінформ.

Так, зазначається, що у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави указом Президента Володимира Зеленського вiд 24 лютого в Україні введено воєнний стан. Цим указом визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, яка передбачає, зокрема, право вільно залишати країну, можуть обмежуватися.

«Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану», – наголошується у відповіді.

Окрім того, зауважується, що в Україні оголошена та проводиться загальна мобілізація. При цьому підкреслюється, що комплектування Збройних сил України та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов’язаними, які не мають військового досвіду та раніше не проходили військову службу, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах (навчальних центрах, полігонах, кафедрах підготовки та підвищення кваліфікації тощо).

Водночас констатується, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу.

Петиція №22/140908-еп «Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду» зареєстрована 19 травня 2022 року. Автор: Юлія Булавіна. Петиція набрала 27 260 голосів із 25 000 необхідних.

Нагадаємо, від дня запровадження воєнного стану за спробу незаконного перетину кордону працівники Держприкордонслужби затримали близько 6,4 тис. військовозобов’язаних чоловіків.