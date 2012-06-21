У Вінниці працює спеціальна новорічна пошта. На Європейській площі чимало дітей і дорослих зупиняються біля затишного будиночка, щоб написати листа Святому Миколаєві або Санта-Клаусу про свої мрії. Тут кожний може й сам стати чарівником, надіславши близьким, друзям або навіть незнайомим листівку з побажаннями щастя. Ця добра традиція, впроваджена з ініціативи департаменту культури міської ради, третій рік поспіль приваблює містян і туристів, надаючи особливого колориту та відчуття святкового настрою.
Цього року департамент маркетингу міста та туризму для роботи новорічної пошти розробив унікальні вінницькі марки, гарні листівки і крафтові конверти, які можна надіслати в будь-який куточок нашої країни. Усе це організатори надають безплатно. А найактивніші відвідувачі, які надішлють за межі міста привітання за чотирма різними адресами, запросивши всіх до Вінниці, отримають новорічні кульки.
«Всесвітній рух з обміну листівками посткросинг набирає обертів, охоплюючи дедалі більше країн. І саме під новий рік всі ми прагнемо тепла й затишку, великих перетворень і маленьких чудес. В епоху ґаджетів, інтернету й електронного листування живий конверт чи листівка із сердечними побажаннями перетворюється на маленьке диво людяності й добра. Вінниця як місто єдиного у світі Музею української марки й унікального поштового штемпеля Happy Postcrossing зберігає традиції паперової пошти», — зазначив директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради Олександр Вешелені.