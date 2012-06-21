Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Дню пам’яті кіборгів, яких вшановуємо 16 січня, в райцентрі Ланівці, що на Тернопіллі, присвятили виставку «Донецьк. Аеропорт». Тут власні роботи представив 22-річний художник Олег Дробоцький. Зараз хлопець навчається на четвертому курсі Львівської національної академії мистецтв, є активним учасником виставок і доброчинних проектів.
Олегові картини на виставці доповнюють документальні матеріали, які передав учасник оборони Донецького аеропорту Сергій Гончарук. Оглянути експозицію приїхав і голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Як поінформували в прес-службі ОДА, очільник краю подякував молодому художникові за ідею та прагнення увіковічувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за Україну. І також наголосив, що пам'ятаємо тих, хто захищав Донецький аеропорт, як і всіх загиблих з Тернопільщини під час російської агресії на українській землі, а їх — понад 90.
Такі заходи, як, зокрема, виставки — не лише вшанування пам’яті оборонців української землі, а й важливий елемент просвітницької складової. Тож голова облдержадміністрації запросив Олега Дробоцького представити цю експозицію в обласному центрі, щоб змогли її побачити якнайбільше краян.