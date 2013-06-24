До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб: виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінового постачання для потреб фронту», — наголосила очільниця уряду. За її словами, 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 мільярда євро для бюджетної підтримки у межах цієї позики.

«Тож загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 мільярдів євро», — акцентувала Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.