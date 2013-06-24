У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави поінформував про роботу української переговорної команди. Для України важливо сформувати єдиний європейський голос на підтримку справедливого миру та отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили всі аспекти актуального дипломатичного формату. Президент зазначив, що Італія — серед активних учасників пошуку дієвих ідей та визначення кроків, і Україна розраховує на подальшу підтримку. Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах. Глава держави подякував за пакет енергетичної допомоги, який містить необхідне обладнання, що підтримає українські сім’ї в містах і громадах, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України — потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни.

Президент України мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо. Глава держави подякував його святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.

Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного гарантованого миру. Володимир Зеленський закликав його святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль. Глава держави й понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала росія. Президент подякував його святості за підтримку маленьких українців і Святому престолу за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.

Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.

Джерело:

Офіс Президента