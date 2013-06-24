За дев’ять місяців роботи державної програми пільгового кредитування виробників оборонно-промислового комплексу вже 50 компаній отримали позики на загальну суму 2,7 млрд грн. Ще 23 заявки від оборонних підприємств на суму понад 2,5 млрд грн погоджено до видачі. 57 заявок перебувають на різних стадіях розгляду.

«Переважно по пільгові кредити звертаються виробники БпЛА та комплектуючих до них. Це те, що тепер масово працює на нашу оборону, зберігає життя наших воїнів і завдає ударів по ворожій логістиці. Завдяки кредитам наші зброярі можуть виробляти більше зброї й швидше постачати її на фронт», — зазначила заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр.

Програму доступного кредитування для українських виробників з галузі ОПК було ініційовано наприкінці 2024 року як інструмент підтримки критично важливих для економіки та обороноздатності підприємств.Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для поліпшення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати: до 100 млн грн на оборотний капітал — терміном до трьох років; до 500 млн грн на інвестиційні проєкти — терміном до п’яти років. Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава, повідомляє Міноборони.