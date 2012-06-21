Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Вже з 2020 року в Україні можуть повернути обов’язковий техогляд автомобілів. Зараз над відповідним законопроектом працюють у Верховній Раді. Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.
З її слів, введення техогляду автомобілів – це одна з вимог Євросоюзу. А так як Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, то їй доведеться виконати.
Відзначимо, що розмови про повернення техогляду ведуться в Україні вже не перший рік. Навіть називалося кілька дат: 2018 і 2019 роки.
Як повідомлялося, обов'язковий техогляд автомобілів в Україні скасували в 2011 році.
Нагадаємо, що технічний огляд в Україні збиралися ввести в цьому році.
Як відомо, наразі обов’язковий техогляд проходять транспортні засоби, що здійснюють комерційні перевезення. Однак уже на перших порах техогляд будуть зобов’язані проходити при реєстрації транспортних засобів, крім того, до цього зобов’яжуть всі автомобілі, які подорожують до країн Євросоюзу. Таким є вимога Уноди про асоціацію з ЄС.
Техогляд будуть проводити приватні компанії, акредитовані в Національному агентстві з акредитації та володіють необхідною матеріально-технічною базою. Більш того, введення нових правил проходження техогляду передбачає перевірку справності машини під пильним оком фотокамер. Введення фото-фіксації має знизити рівень хабарництва та ліквідувати схеми фіктивного проходження процедури. Фотодокази процесу перевірки машин будуть зберігатися протягом трьох років. У фотокадр повинен потрапити державний номер і VIN код автомобіля. Фотографії долучаються до акта проходження техогляду.