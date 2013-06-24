Відтепер сторони можуть самостійно визначати форму підтвердження надання послуг. Якщо це передбачено договором, достатньо інвойсу (рахунку), підписаного виконавцем. Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який скасовує обов’язковість актів виконаних робіт.

«Ми не скасовуємо підтвердження факту надання послуг. Ми скасовуємо обов’язковість однієї форми такого підтвердження. Бізнес має інвестувати ресурс у розвиток і оборону, а не в надмірний паперовий обіг», — зазначив Олександр Циборт.

За його словами, інвойс уже багато років використовують як первинний документ у зовнішньоекономічній діяльності, тому зміни не є експериментом, а масштабуванням чинної практики на внутрішній ринок. Це також крок у напрямі євроінтеграції та гармонізації з підходами ЄС.

Проте закон передбачає винятки. Обов’язковість актів зберігається в разі використання коштів державного та місцевих бюджетів, в оренді державного та комунального майна, в галузі будівництва, а також щодо благодійної та гуманітарної допомоги.

«Ми зберігаємо підвищені вимоги там, де йдеться про бюджетні кошти та чутливі сфери. Дерегуляція не означає зниження контролю — це означає раціональність», — наголосив Олександр Циборт.

За даними дослідження Case Ukraine, до 5% часу керівника та до 13% часу бухгалтера раніше витрачалося на оформлення актів виконаних робіт. У великих компаніях до цього процесу могли бути залучені до 15 працівників. Середня вартість підготовки одного акта становить 200—300 грн, а щомісячні витрати для підприємства — майже 4 тис. грн. Потенційну економію для українського бізнесу оцінюють до 20 млрд грн на рік, повідомляє Мінекономіки.