До кінця липня Фонд державного майна має обрати на конкурсній основі радників з питань приватизації перших шести об’єктів з переліку великої приватизації, який затвердив уряд. За словами Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, першими будуть такі підприємства: ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «Президент Готель», ПрАТ «Індар», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Завод Електроважмаш» і ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».
«Прозорість діяльності робочої групи, відкриті заходи з потенційними учасниками конкурсу з добору радників, де було надано всі вичерпні відповіді, забезпечили участь у конкурсі потужних компаній. Саме ці компанії працюватимуть над залученням стратегічних інвесторів. Подальша доля підприємств певною мірою залежить від успішності роботи радників», — прокоментував ситуацію Олександр Саєнко.
Поліпшення виробничих показників, збільшення прибутку цих підприємств стане індикатором успішності залучення інвестицій. «Сподіваємося на прозорий конкурс і перемогу найсильніших пропозицій. Наступним кроком вже незабаром буде оголошення другої хвилі конкурсів із залучення радників на інші компанії з переліку великої приватизації», — цитує слова посадовця служба Міністра Кабінету Міністрів України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»