Обручку з рогу оленя, виготовлену за часів неоліту, було виявлено археологами на острові Лолланн. Йдеться про данський острів, розташований у Балтійському морі. Про цінність для науки цієї знахідки повідомляє видання Royal Society Open Science.
Археологічна експедиція, що працювала в Сілтольме на данському острові Лолланн, завершилася виявленням цілого масиву цікавих артефактів часів кам'яного віку. Найстаріші зі знайдених на острові предметів відносяться до середини сьомого тисячоліття до нашої ери.
Предмети, які викликали особливий інтерес у дослідників, були виготовлені з пантів – тобто, з рогів оленя або лося, зрізаних у період щорічного росту. Зокрема, вчені описали обручку з пантів, створену стародавнім майстром майже 5700 років тому.
«Обручку зроблено досить майстерно і збереглася ця стародавня прикраса досить добре, хоча і фрагментарно. Діаметр обручки – 2,4 сантиметри, тобто, її носив, ймовірно, уже дорослий чоловік. Судячи з мінімального зносу, обручку практично не носили або ставилися до неї надзвичайно шанобливо», – розповідають автори дослідження. Крім обручки, археологи виявили сокиру з пантів, а також велику кількість дерев'яних предметів. Серед них можна виділити спис з ясена, якому приблизно шість тисяч років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»