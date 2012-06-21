Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Щодоби українсько-російський кордон на території Харківщини перетинають від 100 до 200 осіб, котрі згідно з урядовою програмою мають пройти обсервацію. Ці заходи, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, наразі є виправданими. Адже лише останнім часом в однієї людини, що повернулася з Росії, підтверджена хвороба на коронавірус.
В регіоні під місця обсервації виділено облаштовані та впорядковані два санаторії, які можуть прийняти понад 1000 людей. За оцінкою санітарного лікаря, заклади відповідають усім встановленим нормам. Область, залучивши додаткові небюджетні кошти, навіть потурбувалася про забезпечення харчуванням людей, що перебувають на обсервації, хоча відповідно до постанови уряду, поселенці обсервації мають годуватися за власний кошт.