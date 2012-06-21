Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Представники проросійських незаконних збройних формувань обстріляли шламовий накопичувач промислових відходів хімічного виробництва Торецького фенольного заводу, розташований поблизу лінії розмежування.
Українські представники у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін виявили вибух артилерійського снаряда у чаші накопичувача шламу, проте поки не можуть оцінити рівень пошкодження потенційно небезпечного об’єкта. Фахівці висловлюють припущення, що вибухова хвиля могла завдати руйнувань стінам чаші, а це загрожує потраплянню отруйних відходів у грунтові води та звідти до річки Кривий Торець. Тобто обстріли і руйнування сховища хімічних речовин можуть спричинити масштабну екологічну катастрофу на території Донецької області.
У СЦКК нагадали, що обидві сторони не так давно підписали зобов’язання про дотримання режиму припинення вогню з 10 липня по 1 серпня в районі поблизу накопичувача шламу, де саме робітники проводять аварійно-відновлювальні роботи для зміцнення дамби сховища токсичних відходів. Проте, попри трагічні перспективи для регіону внаслідок руйнування об’єкта, що має репутацію хімічної міни уповільненої дії, проросійські бойовики порушили режим припинення вогню на цій території.