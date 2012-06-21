2018-го в межах втілення Стратегії розбудови дорожнього господарства уряд забезпечив виконання безпрецедентного для держави обсягу дорожніх робіт, що перевищує показники минулих років. Кількість лабораторних перевірок якості дорожнього полотна обраховується тисячами.
«Цього року ми забезпечили безпрецедентний рівень і обсяг ремонту, реконструкції доріг у кожному регіоні. Не беремося за справу, щоб потім її кинути. Щороку перевиконуємо ті завдання, які ставимо перед собою. Наступного року закладаємо 56 мільярдів гривень на виконання дорожніх робіт», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Головний показник ефективності всіх кроків — якісні й безпечні дороги, яких стає дедалі більше. За процесом спостерігають Державна аудиторська служба, яка веде фінансовий облік, а також фахівці ДП «Дорожній контроль якості».
«Держаудитслужба постійно перевіряє фінансову звітність. Існує система лабораторних досліджень. Бригади роблять проби й визначають, чи відповідає технологія нормам. Жодної гривні не платимо за погано зроблені дороги. Цього року здійснено майже три тисячі таких досліджень. Плюс 300—400 різних перевірочних заходів, які дають змогу досягати якості», — повідомив глава уряду.
Показово, що долучається й місцева влада — через використання ресурсу, який надійшов у межах реформи з децентралізації. Щодо областей, де дорожні роботи ведуть погано і без дотримання строків, буде зроблено висновки.
«Люди не можуть чекати, коли влада побудує дорогу. Ми ухвалили стратегію, знайшли ресурс. Треба організаційно над цим питанням працювати», — наголосив Володимир Гройсман.
Окрема тема — контроль за безпекою руху. На такі заходи цього року спрямовано понад 2 мільярди гривень. Наступного року асигнування не зменшуватимуть.
«Ми затвердили план на 2018—2022 роки — за п’ять років з’єднати всі обласні центри. Наступного року надаємо 17,7 мільярда гривень на місцеві дороги — в райцентрах, куди руки держави не доходили десятиліттями, — сказав Володимир Гройсман. — Окрім того, з вересня ми запровадили нові норми проектування й будівництва, щоб якість і рівень безпеки були такими, як у Європі. Це дасть змогу уникнути величезного виклику — смертності на дорогах. Тож будемо посилювати наші вимоги й контроль».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»