Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Обсяги замовлень українцями різних товарів та продуктів харчування через всесвітню мережу Інтернет в умовах дії карантину останніми місяцями зросли на 43%. Таку інформацію після опитування у клієнтів у травні 2020 року опублікувала на своєму офіційному сайті компанія Mastercard.
На думку генерального директора компанії Інги Андрєєвої, це яскраво свідчить про те, що купівля товарів через Інтернет поступово стає звичкою для українців.
Найбільше онлайн зараз купують кухонні товари, книги, машинки для стрижки волосся. Також практично на 13% зросли обсяги онлайн продажу комп’ютерів, очисників повітря у приміщеннях.
Зросли й обсяги надання онлайн послуг. Так, приміром, більше третини українців у цей період почали користуватися в мережі Інтернет дистанційними медичними послугами.
За інформацією групи EVO, обсяги надання товарів та послуг в онлайн- режимі за підсумками 2020 року порівняно з 2019-м повинні зрости на 15%. Деякі великі та відомі торговельні мережі України, які працюють в онлайн-режимі, приміром, Rozetka, через значне збільшення попиту на товари у період карантину, була вимушена наймати додаткових співробітників. Також компанія зіштовхнулася з проблемою, пов’язаною з нестачею складських приміщень.
Також у період дії карантину значно збільшилися обсяги замовлень їжі, як через прямі телефонні лінії торговельних мереж, так і в онлайн режимі. За інформацією фахівців ринку, чимало великих мереж зазнали збільшення замовлень від клієнтів на 25-80% порівняно із докарантинним періодом.