Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Глобальні обсяги продажу автомобілів у світі у 2020 році стануть меншими на 20% порівняно з минулим роком. Це прогнозують у агенції Moody’s. Раніше аналітики цієї компанії казали про те, що у 2020 році слід очікувати 14-відсткове падіння обсягів продажу автівок.
У квітні цього року ситуація з продажем автівок у країнах Європи значно погіршилася. Так, на континенті було продано на 30% автомобілів менше, ніж у цей же період минулого року. У США попит на автівки порівняно з 2019 роком впав на 25%.
Українські аналітики зазначають, що в нашій країні у квітні 2020 року було продано практично на 60% менше, ніж у минулому році.
Однак у агенції кажуть про те, що в 2021 році ситуація повинна докорінно змінитися — обсяги продажу автівок по світу можуть зрости на 11,5%. Експерти Moody’s пояснюють позитивними прогнозами світових економістів щодо зростання ВВП у найрозвиненіших країнах у 2021 році на 4,8%.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», у перший місяць карантину — з 16 по 22 березня 2020 року — в Україні значно зросли обсяги продажу автівок. Тоді цей показник становив 74% порівняно з докарантинними цифрами.
Експерти тоді пояснювали це тим, що населення стало швидко розкуповувати автівки, ціни на які було зафіксовано ще за нижчим курсом гривні до долара та євро.
Однак вже на другий та третій тиждень карантину обсяги продажу автівок в України почали суттєво знижатися.