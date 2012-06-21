Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Український автомобільний ринок нових автівок у червні 2020 року було повністю відновлено на докризові показники розвитку. Про це повідомляють фахівці ресурсу Автоконсалтинг, які також вважають, що в червні обсяги продажу нових автомашин були вищими за аналогічний період 2019 року.
Так, у червні 2020 року було реалізовано 7,13 тисячі автомобілів. А якщо порівнювати цей показник з травнем 2020 року, то обсяги продажу автівок у червні зросли на 22%.
Фахівці ринку додають, що в червні 2020 року також сталися істотні зміни щодо вподобань українських покупців. Так, приміром, найбільше у цьому місяці збувалося автомобілів марки Renault. Зростання обсягів продажу цієї автівки порівняно з травнем 2020 року становило 36%.
Також значно зросли обсяги продажу Hyundai – показник їхнього зростання у порівняні з травнем 2020 року становив 52%.
Однак, найбільше зросли обсяги продажу автомобілів марки Peugeot – на 70%.
Як зазначав «Урядовий кур’єр», у травні 2020 року на вітчизняному ринку було продано 5,9 тисяч нових автомобілів. Це було в 1,6 раза більше за квітневі показники 2020 року. Саме тоді експерти ринку почали говорити про те, що він має гарні тенденції до поступового відновлення.
Фахівці ресурсу Автоконсалтинг також зазначають, що український автомобільний ринок у період пандемії, спричиненої коронавірусом, був «найвитривалішим» у Європі. Так, якщо в травні 2020 року у більшості європейських держав падіння обсягів продажу автівок становило від 39% (Норвегія) до 29% (Кіпр), то в Україні цей показник не перевищив 12%.