Про зменшення обсягів охолодженої та мороженої свинини, а також солених, сушених чи копчених делікатесів з неї на 3% зповідомляє аналітичний відділ Асоціації свинарів України з посиланням на дані Державної статистичної служби України.
Так, згідно з нещодавно оприлюдненими даними за січень-червень 2018-го року, м’ясопереробна галузь випустила 130,5 тис. т м’яса свиней у охолодженому, мороженому, копченому, сушеному чи соленому вигляді. Це на 4 тис. т чи 3% поступається піврічним результатам роботи галузі у 2017-му.
Зауважимо, що скорочення відбулося за рахунок охолодженої свинини та її сушених, солених чи копчених свинячих частин. Виробництво мороженого м’яса за шість місяців 2018-го навіть дещо зросло – до 7,9 тис. т проти 7,4 тис. т роком раніше. Зокрема, обсяги виробництва морожених окостів, лопаток та їх відрубів у червні збільшилися майже на 30%, а за весь період «додали» 28%. «З огляду на те, що на морожені свинячі частини припадає лише 6% сукупного випуску переробленого м’яса свиней, на зальну ситуацію така зміна майже не вплинула», — коментують в аналітичному відділі АСУ.
З іншого боку, аналогічну ситуацію спостерігаємо, аналізуючи залишки готової продукції на складах підприємств станом на кінець червня. Так, сукупні залишки свинини скоротилися на 10% через відповідну зміну випуску охолодженого, копченого, соленого та сушеного м’яса. Однак запаси мороженої свинини трохи більш, ніж зафіксовано у кінці червня 2017-го – 0,87 тис. т проти 0,81 тис. т, відповідно. Хоча це значення далеке від рекорду, втім це дає зрозуміти, що м’ясопереробні підприємства «підстрахувалися» і за умов послаблення внутрішньої пропозиції свинини трохи наростили морожені запаси свинячих напівтуш, лопаток, окостів та їх відрубів, додають аналітики.