Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Обсяги надходжень від стягнення податку фізичних осіб стали меншими в період з березня по червень 2020 року на 10––80%. Про це повідомляє сайт financе.ua, посилаючись на Державну податкову службу (ДПС). За словами народного депутата України Мар’яна Заблоцького, все це однозначно доводить, що в Україні не можна надалі проводити заходи щодо встановлення жорстких правил карантину, а треба його лише послабляти.
Однак на сайті ДПС повідомляється, що за січень-травень 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року, обсяги надходжень від справляння податку та збору на доходи фізичних осіб зросли на 7,5% та склали + 3,1 млрд гривень.
Як відомо, для самого бізнесу у період дії карантину вже було послаблено низку правил збирання податків, які стосуються, насамперед, фізичних осіб, що є найманими працівниками. Так, до 30 червня 2020 року було звільнено від обкладання податком на доходи фізосіб 300% доплати медичним працівникам. Також виплати з безробіття було звільнено від обкладання все тим же податком на доходи фізосіб та військовим збором.
Було введено можливість отримання виплат щодо часткового безробіття і фізичні особи-підприємці були звільнені від сплати єдиного соціального внеску.
Проте нагадаємо, що за інформацією ДПС, протягом січня-травня 2020 року до зведеного бюджету України надійшло трохи більше 292 млрд гривень, що на 11,2 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року (або на 4%).
Приріст від справляння податку на додану вартість за період із січня по травень 2020 року становив 9,8 млрд гривень, що у 1,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Обсяги надходжень від податку на прибуток підприємств за цей період зросли на 6,9%, акцизного збору –– на 17%.