Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
В. о. керівника Сєвєродонецької філії Луганського Регіонального Офісу СММ ОБСЄ Ярослав Курек під час зустрічі із головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації повідомив, що траплялися поодинокі випадки ненадання невідкладної медичної допомоги на лінії зіткнення, а голова Луганського Регіонального Офісу СММ ОБСЄ ЮккаТуононен розповів, що до штабу ООС був направлений запит щодо розмінування декількох доріг, які ведуть в зону розведення військ. Він запевнив, що відповідний документ буде направлений й до облдержадміністрації. Очільник області взяв ці питання на контроль.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, в області діють два Офіси СММ ОБСЄ. Один у Сєвєродонецьку, другий – на непідконтрольній території. Також працюють передові патрульні бази. Одна розташована в Кадіївці, яка там здійснює моніторинг, а дві – у Станиці Луганській та Попасній.