31 грудня 2017 року набирає чинності Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог, ухвалений 2 листопада 2017 року в місті Дубай.
Відповідно до положень меморандуму, громадяни України — пред’явники дипломатичних і службових паспортів з безконтактним електронним носієм (біометричні паспорти), строк чинності яких становить не менш як 6 місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Об’єднаних Арабських Еміратів строком до 90 днів протягом кожних 180 днів.
Громадяни України — пред’явники паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (біометричні паспорти), строк чинності яких становить не менш як 6 місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Об’єднаних Арабських Еміратів строком до 30 днів.
Громадяни України, які користуються чинними біометричними паспортами, не мають права працювати, долучатися до будь-якої професійної діяльності або навчатися на території Об’єднаних Арабських Еміратів, якщо тільки вони не отримали на це дозвіл згідно з відповідним законодавством ОАЕ.
У вітчизняному Міністерстві закордонних справ нагадують, що наші співгромадяни повинні дотримуватися законодавства Об’єднаних Арабських Еміратів упродовж усього терміну перебування на території цієї держави.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»