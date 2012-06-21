У Запорізькому центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся семінар «Розвиток спортивної інфраструктури в ОТГ» для представників об’єднаних територіальних громад Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької областей. Учасники заходу поділилися досвідом розвитку спортивної галузі, досягненнями та планами на нинішній рік.
Вимоги до проектів, які подають на фінансування за кошти Держфонду регіонального розвитку, їх відповідність стратегії розвитку і цільовим програмам пояснила начальник управління економіки та будівництва департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької ОДА Людмила Грабчилєва. Вона відзначила позитивні зрушення, зокрема те, що бюджет на розвиток спорту в Запорізькій області значно зріс. Ще два роки тому спорт фінансували за залишковим принципом, а нині кошти передбачено не дише на зарплату, а й на участь спортсменів у змаганнях, стипендії, будівництво інфраструктури. Визначено 12 пріоритетних видів спорту, де є певні досягнення. На них передовсім планують спрямовувати фінансування.
Проте функції підтримки дитячих спортивних шкіл залишаються за об’єднаними територіальними громадами. Тому заступник начальника управління молоді, фізкультури та спорту Запорізької ОДА Владислав Ковпак звернув увагу представників громад на необхідність підтримувати ДЮСШ, вводити у свої статути розвиток спорту, ухвалювати цільові програми.
— Протягом 2017 року в області не закрився жоден спортивний об’єкт, — зазначив він. — Працює 65 ДЮСШ, з них 14 шкіл олімпійського резерву, 35 мають власну тренувальну базу. Проте 90% закладів не мають сучасного спортінвентарю. Ще одна важлива проблема — нестача кадрів.
Вихід із цієї ситуації передбачає концепція розвитку спортивної інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. Наступним кроком стане реалізація спільного з проектом «Відкриті уроки футболу» започаткування футбольних секцій в ОТГ. Планують підготувати і працевлаштувати у громадах тренерів футбольних команд. Заявки на участь у цій ініціативі подали вже 17 ОТГ краю.