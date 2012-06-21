Наші вояки створюють безпечну зону для цивільного населення, здійснюючи заходи відповідно до затвердженого плану операції, виконуючи завдання для стабілізації ситуації. Тож Об’єднані сили гарантують безпечніші умови і для виконання завдань нашими військовослужбовцями, і для мирних громадян з населених пунктів Донеччини й Луганщини.
Один із важливих елементів тут — облаштування смуги забезпечення, йдеться на сторінці Штабу ООС у Фейсбуці: «На відміну від російських окупаційних військ, які облаштовують свої позиції у житлових кварталах населених пунктів, Об’єднані сили, навпаки, прагнуть створити безпечну зону для цивільного населення із так званої сірої зони. Тому в ті міста й селища, що потрапляють у розширену або знов утворену смугу забезпечення, заходить українська влада і люди мають змогу користуватися всіма правами та свободами. Рухаємося далі. Слава Україні!»