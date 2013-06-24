У Києві відбулася Міжнародна конференція «Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК)», організована з нагоди завершення головування України в Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту.

Конференція стала майданчиком для об’єднання партнерів навколо спільної мети — посилення підтримки постраждалих від СНПК та забезпечення справедливості. Захід підтвердив незмінну послідовність України у принципах захисту постраждалих і готовність держави разом з міжнародною спільнотою надавати їм всебічну допомогу.

Учасники зосередилися на посиленні міжнародної відповіді на СНПК, розвитку ефективних репараційних механізмів, підтримці постраждалих і їхній реінтеграції, обміні інструментами та практиками між державами й організаціями.

Протягом року головування Україна працювала над вдосконаленням стратегічних документів альянсу, посиленням зобов’язань щодо програм репарацій та мобілізації уваги міжнародної спільноти до проблеми СНПК. 2026 року Україна продовжить роботу в межах Глобального альянсу із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту вже як співголова, повідомляє Урядовий портал.