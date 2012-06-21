750 мільйонів гривень загалом спрямував уряд на реконструкцію злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Одеса. Тільки в липні на ремонт надано 253 мільйони гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з перебігом реконструкції летовища. У програмі його робочої поїздки областю такі ключові питання: робота митниці й охорона здоров’я.
Аеропорт потребує особливої уваги, бо його реконструкція триває майже з осені 2016 року. Ремонт планували завершити до минулого літа, повідомляє УНІАН. Тоді нову смугу передбачали ввести в експлуатацію разом з новим терміналом. Та політичні амбіції колишнього керівництва Одещини завадили цьому. Нинішні строки завершення робіт сягають 2019 року.
Будівництво нової смуги дасть змогу приймати важчі типи повітряних суден, зокрема Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Планують також встановити новітнє світлосигнальне, радіонавігаційне і метеорологічне обладнання.